Nasce Casa Saman. Ospiterà le giovani bisognose di aiuto

Dopo il Fondo Saman, che il Comune di Novellara ha istituto per finanziare interventi e iniziative a favore di progetto per donne vittime di violenze e soprusi, in particolare in ambito familiare, ieri a Correggio è stata inaugurata "Casa Saman", una struttura residenziale situata in via San Martino, che prende il nome dalla giovane pakistana Saman Abbas, uccisa a soli 18 anni di età, nel 2021 a Novellara, per aver cercato di avere una vita libera e non succube dalle imposizioni della sua famiglia.

"Casa Saman" è una struttura di accoglienza gestita dalla cooperativa sociale L’Ovile. Si tratta di un luogo in cui fornire un adeguato sostegno ai minori in situazioni di forte disagio psichico e/o psicologico. Valerio Maramotti, presidente della coop L’Ovile, spiega come "questo progetto rappresenta una risposta concreta alle esigenze espresse dalla comunità locale, offrendo un ambiente sicuro per i minori che devono affrontare difficoltà di natura psichica o psicologica".

"Casa Saman" può ospitare fino a nove minorenni. All’inaugurazione presenti anche il sindaco correggese Fabio Testi, il prefetto Maria Rita Cocciufa, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Non è casuale la scelta del luogo: un quartiere tranquillo ma anche nelle immediate vicinanze del centro cittadino e di servizi come scuole, punti di aggregazione, impianti sportivi e strutture sanitarie, assicurando pure comodo accesso ai mezzi pubblici che collegano il resto del territorio". Antonio Lecci