Nasce E-Comer, la divisione che guarda ai veicoli elettrici

Nuovi acquisti per Comer Industries, il colosso industriale con quartier generale a Reggiolo. La società guidata da Matteo Storchi lancia E-Comer, la nuova divisione green-tech dedicata al mercato dei motori e delle trasmissioni per veicoli elettrici. E aggiunge nuove acquisizioni. A dicembre Comer ha acquisito Sitem e Benevelli, due realtà radicate nel territorio emiliano che vantano un profondo know-how nell’elettrificazione. Fondata nel 1962 a Rubiera, Benevelli Electric Powertrain Solutions è specializzata nella progettazione e produzione di ponti assali e motoruote elettriche che offrono elevata efficienza e densità di potenza, volte a fornire soluzioni tecnologicamente avanzate, compatte, leggere e performanti.

Con sede a Castelnovo Sotto, invece, Sitem Motori Elettrici sviluppa motori elettrici con tecnologie innovative, in configurazione rotativa o lineare, oltre tecnologie più tradizionali come motori sincroni Spm, motori a riluttanza e motori asincroni orientati alla trazione. Queste due società confluiscono ora in e-comer, con cui il gruppo amplia la gamma di prodotti e aumenta la dimensione del suo potenziale mercato di riferimento. "Crediamo fortemente in questa evoluzione tanto da creare una divisione e un brand dedicati. L’elettrificazione – dice Storchi – è per noi un ulteriore tassello verso un mercato sempre più esigente di prodotti tecnologici e innovativi".