Nasce ’Fin4Coop’, la finanza per le cooperative

Il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo cambia nome: proprio nel giorno di festa per i suoi 120 anni di storia, il Ccfs ha annunciato che d’ora in avanti il suo titolo sarà quello di ‘Fin4Coop – Finanza per le cooperative’. La svolta è figlia del desiderio di aggiornare i servizi di intermediazione finanziaria offerti alle cooperative ed è stata approvata ieri mattina nel corso di un’assemblea generale straordinaria dei soci tenutasi presso il Cirfood district di via Nobel. Poco dopo i soci hanno dato il nullaosta a un’altra importante risoluzione, ovvero lo spostamento della sede legale nel comune di Bologna, dove era già attiva una sede operativa secondaria. Fonti interne garantiscono che si tratta di un passaggio formale e strategico necessario che non avrà impatto sulla sede storica di Reggio, la cui piena operatività viene confermata. Si tratta piuttosto di un tentativo strategico volto a rafforzare il rapporto con gli stakeholder e ampliare il raggio di azione delle attività, avvicinando Fin4Coop al sistema nazionale delle cooperative.

Il presidente Andrea Lezzeretti spiega: "Abbiamo voluto rendere il giorno di festa per i nostri 120 anni anche un momento di crescita verso il modello di società di servizi di respiro nazionale che ci siamo posti l’obiettivo di diventare. Vogliamo affermarci come il riferimento delle cooperative per svolgere attività finanziarie, per l’intera comunità nazionale, dal consumo al sociale, dalle grandi cooperative a quelle più piccole che più hanno bisogno del nostro supporto".

"Il cambio di nome e sede – le parole dell’amministratore delegato Giampiero Bergami – recupera la tradizione e la vocazione di intermediazione finanziaria del consorzio, con una forte attenzione soprattutto alle piccole e medie cooperative, a quelle del centro-sud Italia e ai settori della cooperazione sociale e dell’agroalimentare".

Nella seconda parte della mattinata dopo un video celebrativo è intervenuto Mattia Granata, presidente dell’area studi di Legacoop, con un riassunto della storia di quello che nel 1904 era nato come Ccfr, ‘Consorzio cooperativo per le ferrovie reggiane’. Con l’evolversi dei tempi e dell’economia, esso si è poi esteso alla promozione del movimento cooperativo e mutualistico italiano, favorendo la nascita di nuove cooperative o società da esse partecipate attraverso la consulenza e l’erogazione di servizi finanziari. La sigla Ccfs era nata ufficialmente nel 2001 e oggi dopo 120 anni di storia sono oltre 850 le imprese cooperative socie.

La mattinata si è chiusa infine con una tavola rotonda sulle imprese cooperative e il mercato dei capitali alla quale hanno preso parte il presidente della Federazione delle Cooperative della provincia di Ravenna e di Parfinco Lorenzo Cottignoli, il presidente di Granarolo Gianpiero Calzolari, il presidente di Legacoop Nazionale Simone Gamberini, il direttore Amministrazione e finanza di Conad Centro Nord Vittorio Zambella, il presidente di Fin4Coop, Andrea Lazzeretti, con la moderazione di Benedetto Giallongo, head of Corporate finance solutions di Tnb Project Azimut Capital Management. È emersa la necessità di migliorare l’interlocuzione con le banche, dotandosi di strumenti che permettano alle cooperative di dimostrarsi solide e affidabili e accedere più facilmente ai finanziamenti.

Tommaso Vezzani