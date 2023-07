Nasce già un comitato contro la società Arca Ma PiùEuropa plaude: "È un modello in Italia"

Non si placa il dibattito sulla neonata società misto pubblico-privata Arca che dal 1° gennaio 2024 gestirà il servizio idrico integrato di Reggio e provincia. Non è ancora entrata in funzione che già nasce il primo comitato contrario. A sottoscriverlo diversi consiglieri comunali del M5s e di estrema sinistra di tutta la provincia: "Siamo fermamente contrari alla costituzione di una società che, in beffa al referendum popolare, sarà in gran parte, per il 40%, ancora in mano a un’azienda privata che, per sua natura, ha come scopo il profitto".

Ma c’è invece chi supporta Arca, come +Europa: "Crediamo fermamente nell’importanza della sinergia pubblico-privato per vincere le sfide più importanti del nostro momento storico, come l’adattamento ai cambiamenti climatici e la transizione ecologica – spiega il coordinatore provinciale Lorenzo Sassi – Gli strumenti pubblico-privati, previsti dalle normative europee, potranno garantire un servizio di qualità e una serie di investimenti necessari. L’obiettivo deve essere quello di arrivare ad un livello del 15% di perdite entro il 2030, senza un aumento delle bollette. Siamo convinti che questo modello possa rappresentare un’eccellenza nazionale".