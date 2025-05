Nasce il centro contro la povertà: "Un aiuto concreto agli emarginati"

Nasce un centro contro la povertà a Scandiano. Servizi sociali dell’Unione Tresinaro Secchia, associazioni e cooperative uniti per contrastare la povertà e assistere i senzatetto, ma anche le persone e le famiglie in situazione abitativa e lavorativa precaria o a rischio emarginazione perché in difficoltà economica. È l’obiettivo del percorso di coprogettazione pubblico-privato sancito nei giorni scorsi con la firma da parte del dirigente del servizio sociale dell’Unione Luca Benecchi e del presidente del Consorzio Oscar Romero Valerio Maramotti, capofila dell’associazione temporanea di scopo costituita da associazioni e coop sociali, di una apposita convenzione finalizzata alla realizzazione e gestione di un centro servizi per la povertà.

La struttura è stata individuata in un fabbricato a fianco della Palazzina Lodesani in via Fogliani, le ex scuole elementari di Scandiano che da tempo ospitano oltre alle attività dei servizi sociali dell’Unione e del Comune anche diverse associazioni. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di ristrutturazione dell’edificio, destinato pure ad accoglienza notturna per casi in emergenze abitativa. La spesa prevista è di 710mila euro per la concretizzazione del nuovo centro e la gestione del primo periodo di attività, in gran parte coperta dai fondi Pnrr. L’inaugurazione è prevista entro la fine dell’anno e già da giugno un team di educatori inizierà in sedi provvisorie ad accogliere cittadini fragili, attivando servizi essenziali quali servizio doccia, pasti e screening sanitario, attività di accompagnamento alla residenza e segretariato sociale, formazione digitale e professionale.

Le crisi economico-finanziarie degli ultimi anni hanno avuto ripercussioni pesanti anche nel territorio dell’Unione. I casi di adulti poveri in carico al servizio sociale unificato sono passati da circa 500 a più di mille a cui si aggiungono altre 800 persone povere fra famiglie con minori e anziani, circa 150 persone senza casa e più di 400 che ricevono aiuti alimentari. "La povertà è diventata un fenomeno complesso, con inevitabili complicazioni sanitarie, che tende a cronicizzarsi e a non risolversi spontaneamente fino a diventare povertà estrema", osserva il presidente dell’Unione Fabrizio Corti.

