Nasce il circolo di Fratelli d’Italia

Nasce a Correggio un circolo di Fratelli d’Italia. In attesa di sede e coordinamento, il circolo è stato presentato ieri mattina al Phi Hotel I Medaglioni, in centro a Correggio, con la presenza del viceministro Galeazzo Bignami, il candidato alle Europee, Stefano Cavedagna, il presidente provinciale Alessandro Aragona, il parlamentare Gianluca Vinci, i consiglieri comunali Simone Mora e Pier Vincenzo Mariani.

Un circolo "che si vuole porre come punto di riferimento" per cittadini e sostenitori dell’attuale governo nazionale, in particolare "nella difesa di valori dichiaratamente non negoziabili", anche per quanto riguarda tradizioni e fede.

Il portavoce del circolo è Simone Mora, capogruppo in consiglio comunale: "L’adesione della lista civica Correggio al Centro a Fratelli d’Italia è un percorso naturale. È necessario avere un collegamento anche a livello superiore rispetto alla politica locale. Il nostro circolo vuole promuovere attività e politica locale non solo a Correggio ma in tutto il territorio della Bassa".