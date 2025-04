Nasce il ’Comitato Fontanesi"

Si è costituito nei giorni scorsi il ’Comitato Fontanesi’, una nuova realtà che mette insieme esercizi commerciali che si affacciano su piazza Fontanesi, un luogo simbolo e da sempre molto vissuto nel centro di Reggio Emilia.

L’obiettivo, dicono i fondatori, "è quello di contribuire al rilancio del centro storico con iniziative e proposte concrete, superando così il momento critico che sta attraversando la nostra città".

E aggiungono: "Questa è un’occasione, per noi commercianti e per chiunque altro voglia partecipare, di unire le forze per organizzare iniziative ed eventi che possano contribuire a consolidare la realtà di piazza Fontanesi e di tutto il centro".

Concludono: "Grazie alla collaborazione con il Comune sono già in cantiere diverse iniziative, musicali e culturali, per la stagione estiva. Oltre ai cambiamenti di cui abbiamo parlato, spesso molto reclamizzati con accento negativo, vogliamo affermare che esistono persone che credono nel centro e nelle sue potenzialità, che investono in un futuro in cui il cuore della città torni ad essere Il grande protagonista".