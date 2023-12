Nasce il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze: "I giovani saranno protagonisti attivi del territorio"

Il consiglio comunale di Casalgrande ha approvato la delibera che prevede l’istituzione del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi. La proposta ha ottenuto il sostegno unanime con 15 voti favorevoli su 15 presenti. Si tratta di un organo di rappresentanza democratica che mira a un coinvolgimento diretto dei ragazzi nella vita del territorio attraverso un impegno libero, autonomo e non vincolato a schematismi partitici o politici. L’obiettivo è di educare i ragazzi a una cittadinanza attiva-consapevole e a maturare il senso di appartenenza al proprio paese tramite scambio di proposte e riflessioni in cui i ragazzi sono protagonisti attivi. Non mancherà l’aspetto riservato all’educazione alla solidarietà sociale, all’integrazione e a buone pratiche di gentilezza. L’attività inizierà dall’anno scolastico 2024-2025 e si rivolgerà a tutti gli studenti delle medie che frequenteranno la seconda. Saranno seguiti da insegnanti ed eleggeranno due rappresentanti per ogni classe che costituiranno il consiglio. "Dopo l’istituzione dei consigli di frazione è ripresa l’attività che ha posto in essere questa amministrazione per incrementare la partecipazione e il senso civico – dice il presidente del consiglio comunale Marco Cassinadri –. Il testo definitivo nasce da una collaborazione di mesi tra il sottoscritto, l’assessore alla scuola Laura Farina, la consigliera Solange Baraldi con le insegnanti e il dirigente dell’ic di Casalgrande che ringraziamo". Particolarità tutta casalgrandese è la facoltà dei singoli istituti di convocare il consiglio dei ragazzi con la partecipazione dei soli rappresentanti dell’istituto per trattare argomenti di interesse per la comunità scolastica nell’ottica del coinvolgimento attivo di alunne e alunni nei processi decisionali della scuola.

m. b.