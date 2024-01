Nasce il gruppo per la pace: "Stop a tutte le guerre"

In un periodo in cui i conflitti tra Stati interessano anche aree molto vicine all’Europa e all’Italia, sempre più spesso si sente parlare di pace, di contrasto alla guerra come mezzo di risoluzione dei contrasti. A Castelnovo Sotto non solo si parla di pace, ma si creano anche realtà che puntano a sensibilizzare sempre più l’opinione pubblica ai temi della pace e della fratellanza. A Castelnovo Sotto è nato il gruppo "Cittadini per la pace", trovando adesioni pure in paesi limitrofi. Nei giorni scorsi si è svolto il primo incontro nella sala del bocciodromo di via Petrarca, con un centinaio di persone ad assistere all’evento "È ora di parlare di pace. Riflessioni sui maggiori conflitti in corso". Presenti il sindaco Francesco Monica, il suo collega di Campegine, Alessandro Spanò, il vicesindaco di Cadelbosco Sopra, Giuliana Esposito, la giornalista Costanza Spocci e la mediatrice di pace Anna Cervi. Durante la serata è stato presentato il Comitato, con la firma di un documento da parte delle associazioni, che contiene la richiesta per il cessate il fuoco a Gaza, ma anche impegni nei confronti della Palestina e delle guerre in Ucraina, Siria e Sudan. Impegni che il sindaco Monica si è impegnato a portare alla discussione in consiglio comunale. I cittadini hanno proposto di esporre fuori dagli edifici comunali uno striscione con "cessate il fuoco immediato". Inoltre, è stata avanzata la proposta di organizzare una manifestazione pacifista che possa coinvolgere il maggior numero di persone, per ora fissata per il 10 febbraio prossimo.

Antonio Lecci