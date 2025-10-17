Nasce il nuovo Spazio Matilde: "Un polo culturale e sociale"

Ultimi ritocchi e domenica 26 ottobre verrà tagliato il nastro dello Spazio Matilde, ricavato grazie alla ristrutturazione radicale dell’ex sede della Croce Rossa nella piazza centrale di Ciano. Sarà sede di un nuovo polo ricettivo e associativo, incentrato prevalentemente sui servizi per i cittadini che ospiterà l’ampliamento dello spazio bibliotecario comunale, l’ambulatorio del dottor Emanuele Pilato, e gli spazi per l’Associazione Nazionale Carabinieri e per le sezioni della Croce Rossa di Canossa e San Polo. Il luogo è arricchito con uno spazio esterno che verrà utilizzato per iniziative di valorizzazione e di promozione del territorio. "Spazio Matilde è frutto di un investimento del valore di 840mila euro - sottolinea il sindaco Luca Bolondi -, in cui fin da subito abbiamo creduto, volto a trasformare l’edificio presente nei cuori di tanti cittadini che lì hanno svolto le scuole elementari e che dopo anni torna a vivere, passo dopo passo, trasformando la nostalgia in energia condivisa. È la rinascita di un simbolo: che torna ad essere un luogo per la cittadinanza, sempre pieno di contenuti e valori sociali". I lavori di recupero sono stati realizzati anche grazie al Bando di Rigenerazione Urbana, che dalla Regione ha portato a Canossa 700mila euro di contributo. Il Comune ha confinanziato le opere con 140mila euro propri.