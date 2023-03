Nasce il parco fotovoltaico nella ex cava Chiaviconi

di Francesca Chilloni

Insieme per produrre energia elettrica pulita per i propri paesi. Questo stanno progettando i Comuni di San Polo, Canossa e Bibbiano, che si sono uniti per fondare la prima Comunità energetica del reggiano, che insieme gestirà un parco fotovoltaico da 1 MegaWatt che dovrebbe sorgere nella zona dei Campi da cross nell’area ex cava Chiaviconi, tra Barcaccia e San Polo.

"Così potremo consegnare ai nostri cittadini edifici pubblici alimentati con il sole. Il Pnrr ha messo a disposizione per questi progetti più di 2 miliardi di euro - dice il sindaco sampolese Franco Palù -. Per raggiungere i requisiti numerici necessari per partecipare al futuro bando, lo realizzeremo con i due comuni limitrofi. Nei prossimi giorni i consigli comunali dovranno confermare la scelta delle tre giunte di partecipare a un primo bando regionale che stanzia fondi per creare Comunità energetiche e affianca gli enti locali per predisporre la documentazione per accedere ai fondi del Pnrr su fonti energetiche green, quando il Governo deciderà di sbloccarli. Sono congelati da un anno e mezzo… su queste cose l’Europa non perdona".

Palù fa l’esempio del progetto della nuova scuola di San Polo, che il Governo avrebbe dovuto consegnare al Comune entro il 31 dicembre, mentre è stato restituito solo 2 settimane fa: "Se non si rispettano le milestone dell’Ue, perdiamo dei treni".

La scelta dei partner e della collocazione del futuro parco sul territorio di San Polo è stata facile. "Siamo agganciati alla stessa cabina primaria dell’alta tensione, che è quella di San Polo - dice Palù -. Sempre noi abbiamo un’area libera su una ex cava, accanto a un parco fotovoltaico privato. Rispetto alle fasce di rispetto dell’Enza, siamo in classe C, abbastanza lontano dal torrente da non avere problemi in caso di esondazione. I pannelli solari non saranno visibili dalla Sp 12, nascosti dalla vegetazione. E c’è spazio nel caso per espandere il Parco fino a 4Mw".

Il coinvolgimento dei tre comuni consentirà di arrivare alla massa critica di consumo energetico richiesta dai bandi, che singolarmente i paesi non hanno. Il progetto è già stato analizzato e autorizzato da tutti i soggetti preposti: da Aipo per l’Enza a Terna per l’aspetto infrastrutturale (i cavi) e di distribuzione dell’energia, fino all’Ausl.

Il sindaco prosegue: "Abbiamo calcolato che, tra uffici, scuole, palestre, ecc., consumeremo l’80% dell’energia prodotta. Il restante 20% potremo venderlo con tariffe decise da Arera ad associazioni, Asp Sartori o la casa di riposo privata di Pontenovo. E per il resto dei consumi pubblici pagheremo a Enel una cifra premiale: 0,09 euro Kwh invece degli attuali 2-3 euro".