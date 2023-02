Nasce il ’Patto per la scuola‘ Servizi garantiti e migliorati

di Francesca Chilloni

Ben 275mila per i progetti di sostegno educativo alla disabilità "Filorosso"; 47.500 per il servizio mensa nella scuola dell’infanzia statale; 77mila euro per il trasporto scolastico. Sono alcune delle voci più importanti che appaiono indicate in un Patto per la scuola in cui il Comune ha messo nero su bianco i servizi, i progetti, le attività che eroga, per il potenziamento, la qualificazione e l’integrazione dell’offerta didattica e della gestione dell’istituto comprensivo.

La qualificazione dello "stare a scuola" riguarda anche gli stessi ambienti. L’accordo, contenuto in un vero e proprio Protocollo d’intesa, riguarda l’anno scolastico 2022-2023.

È stato firmato venerdì dal sindaco Fausto Torelli e dalla dirigente dell’Ic Elena Viale ed è in continuità con quello del 2021-‘21, primo anno in cui le rispettive responsabilità, competenze, modalità di funzionamento e risorse messe in campo erano state formalizzate. Molti servizi vegono erogati anche in collaborazione con i servizi sociali dell’Unione Val d’Enza: trasporto scolastico, refezione, prescuola, sostegno educativo alla disabilità, progetti culturali, progetti di promozione del benessere, della solidarietà, del senso civico.

"Il Protocollo - si legge - non deve in alcun modo "ingessare" però la proficua collaborazione di questi anni, bensì al contrario stimolare la riflessione, promuovere nuove idee, mettere in rete persone e risorse, anche oltre le due istituzioni, coinvolgendo la Comunità locale nelle sue molteplici forme". Tra gli obiettivi la creazione formale di un "Tavolo di Comunità" finalizzato a trattare le problematiche educative complesse (ed esempio il bullismo). Numerose le erogazioni da parte del Municipio: il trasporto scolastico ha un finanziamento di 77mila euro (trasporto classi medie alla tensostruttura sportiva 20mila euro); il servizio mesa per la Primaria gode di un finanziamento di 8.500 euro (per doppio turno) oltre a 36mila per le riduzioni dei buoni pasto; il servizio mensa per la scuola dell’Infanzia statale ha un finanziamento comunale di 47.500, a cui si aggiungono 35mila di incasso rette. Altri 8mila euro servono per il prescuola (il Comune offre pulizie, raccolta delle iscrizioni, si occupa di incassare i pagamenti ecc). Al doposcuola sono destinati 3mila euro. Il Servizio sociale della Val d’Enza gestisce lo Sportello psicologico (e la "educativa di corridoio"), oltre partecipare alla programmazione con educatori e insegnanti. Altre 5mila euro vanno a progetti sulla lettura e la Biblioteca; 5mila su progetti di educazione civica e al rispetto, mentre circa 18mila sulla qualificazione scolastica