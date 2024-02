Nasce la carta dei sentieri del rifugio Battisti: "Contribuirà alla promozione del turismo"

La nuova carta escursionistica "I sentieri del Rifugio Battisti" è stata presentata nella sede del Cai di Reggio. È stata realizzata da GeoMedia con la Sezione reggiana del Cai e il patrocinio del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Il rifugio Cai "Cesare Battisti" si trova a 1761 metri di quota nell’alto Appennino reggiano, tra il Monte Cusna e il Monte Prado, nel cuore del Parco Nazionale. La carta descrive percorsi ad anello con partenza dal rifugio che permettono di scoprire una zona bellissima dell’Appennino, toccando le principali cime che fanno da corona al Battisti. La carta, in scala 1:25.000, riporta anche dettagliate descrizioni degli accessi e degli anelli. Hanno partecipato alla presentazione il presidente del Cai Stefano Ovi, Danilo Cavalli e Marco Colli di GeoMedia, Enrico Bronzoni gestore del Battisti. "La carta – ha spiegato il presidente Ovi - rappresenta sicuramente uno strumento utilissimo per gli escursionisti e siamo certi che contribuirà alla promozione del turismo nella nostra montagna". Il rifugio conta 46 posti letto, due sale da pranzo, servizi igienici, un locale invernale, e un impianto per caricare le e-bike. La carta sarà in vendita al Cai, al Battisti, Reggio Gas, Libreria Coop all’Arco e Iat di Castelnovo.

s.b.

Una foto estiva del rifugio e il presidente Ovi (a sin) con Enrico Bronzoni