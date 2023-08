Nasce la Fondazione Bonetti Tutelerà le opere del grande artista

Artista di raffinata cultura, Franco Bonetti ha rappresentato una figura di spicco nell’ambito dell’arte moderna. Domani ricorrono i tre anni dalla sua scomparsa, avvenuta all’età di 62 anni, e l’occasione è propizia per annunciare la nascita di una Fondazione a lui dedicata ( www.fondazionebonetti.it ) che perseguirà gli scopi di tutela e archiviazione delle opere, nonché la promozione e valorizzazione della sua grande produzione artistica e culturale. La Fondazione ha istituito il proprio consiglio scientifico nel luglio 2023 e, in linea con l’obiettivo statutario di "tutelare e promuovere l’opera artistica e intellettuale di Franco Bonetti", il consiglio contribuisce a sviluppare un ampio e ben strutturato programma di studi, finalizzato a potenziare la ricerca scientifica e a divulgare nel migliore dei modi la conoscenza del maestro. Esso è composto di qualificati storici dell’arte moderna, della filosofia e dell’arte contemporanea, i quali da anni hanno fatto dell’opera di Bonetti un punto focale della loro attenzione e ricerca. Affascinato dai personaggi del passato che hanno segnato la storia e il cammino della cultura e della vita sociale, l’artista emiliano (nato a Firenze e reggiano d’adozione, essendosi trasferito in città da giovane) ha rivelato nel suo già lungo percorso, costellato di successi, poliedriche capacità artistiche, manifestate ora nelle superbe scenografie allestite in spettacoli teatrali, ora nei dipinti ispirati alla rivisitazione di illustri personaggi della letteratura. Proprio questo legame tra la grandiosità del passato, forte motivo di attrazione per lui, e le tematiche della società attuale risulta magistralmente rappresentato da Bonetti nelle sue opere. L’artista ha esposto e lavorato in molti paesi, fra cui Francia e Spagna, dove ha soggiornato, ma anche Stati Uniti, Canada ed Estremo Oriente. Nel prossimo autunno sarà allestita una grande retrospettiva sul suo lavoro, dagli anni Novanta fino ai 2000, in provincia di Reggio.

Lara Maria Ferrari