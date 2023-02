Nasce la guida per il "Sentiero dei Ducati"

Sulle tracce di Matilde di Canossa e dei Malaspina lungo i confini dei ducati : 200 chilometri in 12 tappe alla scoperta di alcuni degli angoli più spettacolari dell’Appennino. Di che cosa parliamo? Del “Sentiero dei Ducati”, un percorso nati nei primi anni ‘90, ideato da Daniele Canossini e Giuliano Cervi, e curato dal Cai Reggio Emilia per la manutenzione al quale ora è stata dedicata una guida (si può acquistare in libreria e su terre.it) che contiene tutte le informazioni utili per mettersi in cammino: la cartografia dettagliata, le altimetrie, i dislivelli, i luoghi dove dormire, la descrizione del percorso e delle località da visitare, gli approfondimenti sulla storia e il territorio.

Inoltre i consigli utili per itinerari brevi da percorrere per chi ha pochi giorni di tempo: ad esempio un fine settimana da Casola di Lunigiana a Monzone, dove rilassarsi nei bozzetti termali o ancora tre giorni da Quattro Castella a Vetto, una tratta ricca di

attrattive storiche e naturalistiche: l’oasi e il castello del Bianello, la rupe di Canossa, l’antica Pieve di Pianzo, i panorami dal monte Staffola e infine la valle del rio Tassaro, con i resti della rocca di Crovara e i misteriosi petroglifi del monte Lulseto.

La guida, edita da Terre di Mezzo, leader nel settore delle guide dedicate ai cammini, è stata realizzata grazie al progetto “Camminare (non) stanca“.