Nasce la lista Centrodestra per Rolo

A Rolo come a Cadelbosco Sopra. Due consiglieri della lista Rolo Attiva hanno deciso di formare un gruppo alternativo, Centrodestra per Rolo. Si tratta di Dario Moretti e di Maria Cristina Camurri. "La decisione – dicono –nasce dall’esigenza di garantire maggiore chiarezza e coerenza politica in consiglio, rafforzando la presenza del centrodestra a livello locale, dando voce in modo diretto al progetto politico nazionale di FdI, Forza Italia e Lega. La nostra azione amministrativa continuerà con determinazione e concretezza nell’interesse esclusivo della comunità di Rolo". L’annuncio l’altra sera, durante la seduta del consiglio comunale, dove si è parlato anche dell’attività del locale centro culturale islamico e sull’ipotesi di eventi di culto che, per legge, non sarebbero consentiti in quel luogo. Il sindaco Ruggero Baraldi ha dichiarato di non essere a conoscenza di "attività diverse da quelle previste dalle normative", aggiungendo che "sono le forze dell’ordine, e non il Comune, ad avere competenze per i controlli", negando inoltre l’inoltro in municipio di segnalazioni o di denunce in materia. Nulla di nuovo neppure dall’interrogazione sull’indagine in corso sul progetto dell’allevamento di tacchini in programma nelle campagne di Fabbrico, in un’area al confine con Rolo e con Villanova di Reggiolo: "L’impianto non è in territorio rolese, le misure di controllo non spettano a noi e non abbiamo notizia di assemblee qui a Rolo", la risposta dell’amministrazione comunale all’interrogazione. Sul tema dell’abbandono di rifiuti e del degrado in generale, è stato risposto che presto saranno in dotazione due nuovi impianti foto-trappola per affrontare il problema e cercare di contrastare il fenomeno. Mentre sul presunto "uso improprio" della fontana pubblica di piazza Toti la maggioranza consiliare ha confermato la possibilità di "potersi rinfrescare" all’impianto. Mentre le opposizioni contestano come quella fontana sarebbe usata in modo improprio, come vera e propria "doccia", da persone che scendono dal treno alla locale stazione ferroviaria.

Antonio Lecci