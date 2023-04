Nasce la lista ’Noi giovani’, sosterrà il candidato sindaco Pd

La lista "Noi giovani", che di recente ha aperto un proprio circolo a Correggio, si prepara a scendere in campo in modo diretto alle elezioni comunali di metà maggio. Un gruppo di 14i giovani – sette ragazze e sette ragazzi tra i 20 e i 30 anni – ha dato vita alla lista civica "Noi giovani", a supporto del candidato sindaco Fabio Testi.

"Riteniamo che Fabio sia il miglior candidato per Correggio, perché è una persona preparata e capace, che ha saputo e voluto coinvolgerci nel suo progetto", confermano i promotori della lista. "Spesso ai giovani viene chiesto perché non si interessino all’amministrazione del paese, da cui dipende il futuro di tutti. Ma come si può pretendere tale partecipazione se non ci si sente rappresentati? Abbiamo deciso di mettere al servizio dei cittadini le nostre proposte: un centro storico vivo, incentivando la collaborazione con teatro, cinema, scuole di danza e sportive, parrocchie, scuole, un turismo che valorizzi il nostro patrimonio. Ci sta a cuore il tema della "salute mentale" e del sostegno ai giovani che decidono di intraprendere un percorso di terapia o che cercano una voce con cui confrontarsi: abbiamo vissuto anni di pandemia molto difficili e i giovani, in particolare, hanno pagato un prezzo altissimo in termini di isolamento sociale e mancanza di relazioni".

a.le.