Nasce la nuova Arca srl. Per la gestione dell’acqua solo tecnici e non politici

Arca srl – la nuova azienda reggiana che si occuperà della concessione e della gestione del servizio idrico integrato – è diventata operativa e ha nominato il suo consiglio di amministrazione. Un sevizio prevalentemente pubblico – che si è reso necessario composto da tre membri: due di designazione di Agac Infrastrutture, quindi degli Enti locali soci, e uno nominato dal socio privato, Ireti spa.

Si è deciso per un Cda non politico ma tecnico. Presidente della società – la cui nascita è stata conseguenza del referendum del 2011 in materia di acqua pubblica - è l’ingegner Alberto Montanari, professore ordinario di Costruzioni idrauliche, marittime ed Idrologia all’Università di Bologna. Consigliera e amministratrice delegata è Elena D’Arrigo, ingegnere ambientale. In Ireti è responsabile della direzione Sviluppo business e tariffe. Consigliere anche l’ingegnere idraulico Alberto Bizzarri. La società mista Arca srl – costituita da Agac Infrastrutture, che a sua volta riunisce i Comuni reggiani, per il 60% e da Ireti spa per il 40% (per il 51 per centopubblica) - è titolare della concessione del servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia, a esclusione del comune di Toano. La concessione ha avuto inizio a gennaio 2024 e avrà durata di 17 anni. Il valore stimato del servizio idrico integrato sarà di 1 miliardo e 255 milioni di euro (Iva esclusa). Il Consiglio d’Ambito aveva deliberato (nel 2019) che l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato fosse affidato a una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica. Il modello reggiano rappresenta un’esperienza pilota, a cui altre province stanno guardando in questo iter di adeguamento. Arca è soggetta al controllo degli Enti locali mediante proprietà al 60% di Agac Infrastrutture (società degli asset del servizio idrico di esclusiva, proprietà degli Enti locali reggiani), come socio pubblico di maggioranza, con titolarità della concessione, ruolo di coordinamento tra le Amministrazioni pubbliche di riferimento e il socio privato industriale. Oltre a un ruolo di supporto per gli enti locali nello svolgimento di studi e ricerche sulla qualità dell’acqua e del sistema idrico. Il partner privato industriale Ireti spa (che detiene il 40% di Arca, socio di minoranza) ha compiti riconosciuti dalla legge al Gestore integrale (incasso delle tariffe, gestione operativa del servizio, realizzazione degli investimenti). La gestione del Servizio idrico integrato della provincia di Reggio Emilia comprende poi investimenti in infrastrutture per acquedotto, fognature e depurazione, che il gestore dovrà realizzare con copertura da parte della tariffa, anticipando circa 80 milioni di euro rispetto alle previsioni del Piano d’Ambito, per un totale complessivo di investimenti di 480 milioni di euro in 20 anni. Sulle bollette compare un nuovo logo, quello di Arca, ma non ci sono modifiche al servizio né adempimenti a carico degli utenti.

Stella Bonfrisco