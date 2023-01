Nasce la Reggiana dei rifugiati

Una squadra di calcio che sarà formata da rifugiati e comunità locali. Prende il via da Reggio la formazione della prima selezione del torneo "Integration League", il progetto promosso da Lega Pro col supporto di Unhcr e Project School. Ieri mattina si è tenuto l’open day al centro sportivo "Valli" di via Luthuli, messo a disposizione dalla Reggiana. Lo speciale club giocherà in un vero e proprio torneo di 15 partite con la finale che si disputerà in un importante stadio italiano. All’iniziativa erano presenti anche il Prefetto Iolanda Rolli, il questore Giuseppe Ferrari e il tenente dei carabinieri Pietro Cappiello. Oltre al vicepresidente, al dg e al segretario generale della Reggiana, Giuseppe Fico, Vittorio Cattani e Nicola Simonelli, insieme al presidente della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio, Mauro Rozzi. "La Integration League è un’occasione unica per il nostro territorio per incontrarsi e conoscersi attraverso lo sport – il commento del segretario generale della Reggiana Simonelli – Siamo certi che questo progetto contribuirà a creare una comunità più coesa e integrata".

Le candidature per far parte di Integration League sono ancora aperte fino al 3 febbraio per le squadre costituite dai club Feralpisalò, Monopoli, Potenza, Virtus Francavilla e Cesena.