Nasce l’apiario di comunità ai laghetti di Camporanieri

Domani alle 20,45 nella sala consiliare della Rocca di Castelnovo Sotto viene presentato il progetto di realizzazione di un apiario di comunità, previsto ai laghetti di Camporanieri, in paese. L’iniziativa nasce da alcuni apicoltori del territorio e dall’associazione Anziani Castel-Cadel, coinvolgendo la scuola Marconi, il consiglio comunale dei ragazzi, le scuole d’infanzia comunali Girasole-Palomar e la scuola d’infanzia parrocchiale Villa Gaia.

Sarà svolto un percorso didattico sul mondo delle api, con attività di disegno per la decorazione delle arnie. Alla serata parteciperanno il botanico, professor Ugo Pellini, e il professor Gioacchino Pedrazzoli, chiamati entrambi a illustrare le buone pratiche per la salvaguardia della biodiversità e la tutela dell’ambiente.

Il progetto ha l’obiettivo di promozione della biodiversità e dell’educazione ambientale per avvicinare grandi e piccoli al mondo dell’apicoltura, alla vita delle api, alla loro organizzazione e per far comprendere il grande contributo di questi piccoli insetti al naturale ciclo di tutte le specie vegetali.