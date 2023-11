Nasce ’Supercultura’. Le associazioni si uniscono

Quattordici associazioni culturali reggiane che insieme, con il nome di Supercultura, ora vogliono condividere idee, competenze, strumenti e attrezzi del mestiere per contribuire alle politiche culturali a impatto sociale della comunità. È stato firmato da queste un accordo di partenariato con Comune, Palazzo Magnani, Acer e OpenBox, che ha tra gli obiettivi una serie di progetti innovativi e il Tavolo permanente della cultura. Fondatori della rete sono Arci Reggio Emilia e le associazioni Cinqueminuti, Dinamica, 5T, MaMiMò, Circolo Arci Picnic, Compagnia Circolabile, Compagnia Teatro del Cigno, Filarmonica Città del Tricolore, Galline Volanti, Improjunior, Natiscalzi Dt, Neon, Teatro dell’Orsa.

Dopo un percorso di progettazione insieme alle istituzioni pubbliche - premiato dal bando Partecipazione della Regione Emilia-Romagna con un finanziamento di 15mila euro - adesso Supercultura si presenta alla città come comunità culturale collaborativa attraverso un accordo di partenariato, con cui le associazioni, il Comune di Reggio Emilia, il Consorzio Quarantacinque, la Fondazione Palazzo Magnani, l’Azienda Casa e OpenBox si impegnano ad affermare un nuovo ruolo della cultura con impatto sociale e civico in città, per entrare in relazione con i quartieri e coinvolgere le comunità locali.

Supercultura sarà poi supportato dalla piattaforma digitale Hamlet, sviluppata da OpenBox con Unimore per potenziare il dialogo, il confronto e lo scambio tra i componenti della rete. Il primo intervento della rete Supercultura sarà la prossima estate ai Chiostri di San Pietro, suo quartier generale, dove le associazioni saranno chiamate a presentare una proposta in linea con il welfare culturale alla base dell’accordo. O meglio della "Bussola": il documento e che definisce valori, obiettivi e campi d’azione intorno ai quali la rete si riconosce.

L’Amministrazione comunale, oltre al supporto tecnico, finanzierà il progetto con 40mila euro ogni anno (per il momento due, l’accordo infatti è valido fino al 31 dicembre 2025). Altre associazioni potranno chiedere di far parte della rete. Hanno tenuto a battesimo Supercultura Lanfranco de Franco, assessore alla Partecipazione; Annalisa Rabitti, assessora a Cultura, Pari opportunità e Marketing territoriale; Davide Zanichelli, direttore della Fondazione Palazzo Magnani; Marco Corradi, presidente di Acer; Valentina Ammaturo, responsabile progetti del laboratorio aperto dei Chiostri di San Pietro e Daria De Luca di Cinqueminuti, in rappresentanza della rete Supercultura.

Stella Bonfrisco