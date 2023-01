Nasce un altro parcheggio a Villalunga dopo la segnalazione del consiglio di frazione Verranno realizzati 28 nuovi posti auto

Un nuovo parcheggio nel quartiere di via Garcia Lorca a Villalunga. L’amministrazione ha annunciato che a breve inizieranno i lavori. Il Comune ha acquistato dai privati i terreni necessari ed è già stato compiuto il progetto esecutivo dell’opera. Saranno realizzati 28 nuovi posti auto in una zona residenziale che aveva necessità di spazi di sosta per i veicoli.

Il progetto è nato grazie a una segnalazione del consiglio di frazione di Villalunga che aveva indicato la richiesta di costruire nuovi stalli per i residenti di via Garcia Lorca. E’ stato informato il Comune che si è attivato per avviare il progetto del parcheggio. L’amministrazione di Casalgrande ha sottolineato con soddisfazione che la "nuova opera è frutto della condivisione delle esigenze dei cittadini, espresse agli amministratori attraverso il consiglio".

m.b.