Nasce un campeggio straordinario. Una scuola di Protezione civile

Grande mobilitazione della Colonna Mobile Provinciale della Protezione Civile per l’addestramento e montaggio del modulo di assistenza alla popolazione presso l’abitato di Minozzo. Da qui nasce il campo estivo di una settimana per ragazzi dai 10 ai 14 anni e che si svolgerà appunto dal 6 al 13 luglio. Si tratta di una straordinaria esperienza per 80 ragazzi dai 10 ai 14 anni che vedrà impegnate diverse forze pubbliche tra cui la Polizia di Stato, Polizia Locale, Carabinieri e Vigili del fuoco con il coinvolgimento del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e delle associazioni di volontariato, in particolare Croce Verde e Protezione civile di Villa Minozzo.

I ragazzi del Campo estivo durante la settimana di soggiorno avranno modo, giocando, di impegnarsi in attività di protezione civile apprendendo così quelli che sono i valori del volontariato, molto attivo in montagna. Domenica 13 si concluderà il ‘campo’ con un pranzo di solidarietà presso la struttura del Campo Emergenza Minozzo, prenotazione al numero tel. 331 642 9603. Al pranzo parteciperanno anche le autorità con visita alle strutture della Protezione civile.

L’iniziativa del "Campo estivo per ragazzi", realizzata per la prima volta in montagna con strutture preposte per situazioni d’emergenza, in altri termini rappresenta una sorta di "campo scuola" per l’avvio al volontariato dei ragazzi dai 10 ai 14 anni. Provvederanno a fornire ai giovani le giuste informazioni su come si interviene in situazioni di emergenza, oltre alle forze dell’ordine, esperti volontari che operano nelle diverse associazioni, in particolare nella Protezione civile, presente in tutti i comuni dell’Appennino.

s.b.