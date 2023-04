Nasce un parco dedicato all’età del bronzo

Il nuovo Parco archeologico di Campo Pianelli di Castelnovo Monti sarà inaugurato sabato: appuntamento alle 9,15 al Centro Laudato sì della Pietra di Bismantova. Si tratta dell’area più importante dell’intera provincia per quanto riguarda l’età del Bronzo. La giornata inaugurale prevede un momento iniziale per illustrare le caratteristiche del Parco archeologico: interverranno tra gli altri il Sindaco Enrico Bini, l’Assessore all’ambiente Chiara Borghi, l’archeologo Iames Tirabassi e Francesco Garbasi di Archeovea. Conclusi gli interventi al Centro Laudato Sì, si proseguirà per l’area di Campo Pianelli per l’inaugurazione. "Il Parco – spiega l’Assessore Chiara Borghi - consente ai visitatori di immergersi nel passato e comprendere cosa venne scoperto in questo luogo a partire dagli scavi di Gaetano Chierici, e poi attraverso le campagne più organiche sviluppate a partire dal 1973. È possibile vedere ricostruzioni delle sepolture, dei corredi funebri e della pira per l’incinerazione, ma da parte di Archeovea è stata anche realizzata un’applicazione che consente di vedere, con la realtà aumentata, com’era la zona nell’epoca del bronzo finale". Nel pomeriggio, alle ore 15 si terrà una dimostrazione delle tecniche antiche di lavorazione e decorazione dei metalli a cura dell’orafo Gianmaria Donini (al Centro Laudato Sì) e alle ore 16.30 un’escursione guidata al Parco Archeologico (prenotazione obbligatoria a [email protected], 340 1939057). Dopo questa giornata inaugurale, saranno possibili escursioni nei weekend su prenotazione: info pagina facebook Archeotrekking Pietra di Bismantova.

Settimo Baisi