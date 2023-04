Nasce un super coordinamento per superare i danni del lockdown

Un coordinamento tra Comune, scuola, volontariato, parrocchia, associazioni e genitori per cercare di creare un "team" che possa aiutare i giovani a superare le difficoltà emerse soprattutto dall’esperienza vissuta con l’isolamento nel periodo del lockdown da Covid, che improvvisamente ha chiuso le scuole e costretto bambini e ragazzi a non frequentare più gli amici, a non poter più incontrare i compagni di scuola e di gioco.

Mesi lunghissimi, che in molti casi hanno stravolto il comportamento e le abitudini di tantissimi giovani. E sono numerosi i casi in cui questa esperienza ha provocato un cambio di umore, con aumento di aggressività, egoismo, talvolta anche alla violenza. A Poviglio è stato deciso di affrontare questo fenomeno attraverso un coinvolgimento di tutte quelle realtà che operano a contatto con i giovani: i genitori durante la vita familiare, la scuola durante l’attività didattica, le istituzioni per il tempo libero, la parrocchia per la formazione… Nei giorni scorsi si è svolto un primo incontro tra le parti proprio per trovare soluzioni al problema, cercando soprattutto di prevenire il disagio.

"Abbiano notato un peggioramento generale nei comportamenti dei giovani, a livello generale e pure nella nostra realtà di paese – spiega il sindaco povigliese Cristina Ferraroni – e per questo abbiamo pensato di unire le forze per coordinare un’attività che possa comprendere tutte le fasi della vita dei nostri ragazzi: a casa, a scuola, nel tempo libero… Un progetto, il nostro, alla ricerca di idee e soluzioni, che coinvolge pure le forze dell’ordine, la scuola, le associazioni del territorio. Ci sono molte segnalazioni di episodi di bullismo, di atteggiamenti aggressivi tra giovani e pure verso adulti. Non dobbiamo più agire per settori, ma unire e coordinare le forze. Ci auguriamo di ottenere dei buoni risultati".

a.le.