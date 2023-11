Nasce una grande moschea nell’ex latteria

A Montecchio sta per sorgere una grossa moschea gestita dal centro culturale islamico Al Houda (dirittura, questo il significato). Il centro islamico sorgerà nell’ex sede della latteria Madonna dell’Olmo in strada per Barco. Tra la struttura e l’area di sua pertinenza avrà una superficie di circa 7000 metri quadrati.

"Ormai la struttura è pronta – spiega il responsabile del centro El Hadi Momar Talla Diouf (nella foto al centro) –. Dovevamo inaugurarla con il sindaco per la fiera di San Simone, ma non eravamo ancora pronti".

La moschea è costata 260 mila euro, interamente pagati con le offerte raccolte negli anni da parte di tanti cittadini di religione musulmana.

"Siamo andati a chiedere finanziamento un po’ in tutta la regione – spiega Diouf –: dalla Val D’Enza , a Parma, Reggio, Modena e Ferrara.Tutti i soldi li abbiamo ricevuti da semplici cittadini. Ci hanno aiutato molto anche le aziende di proprietà di cittadini musulmani, che ci hanno rifatto tutto il tetto gratis".

Nelle intenzioni dei responsabili del centro islamico c’è quella di realizzare una sorta di "oratorio"; intanto è già attiva la scuola di lingua araba e presto, inizieranno le lezioni di matematica e italiano "come un doposcuola", spiega Diouf Momar Talla. "Un grande progetto".

A sollevare qualche perplessità attraverso una interrogazione è il consigliere della lista civica Viviamo Montecchio, Luigi Rocca. Nelle sue considerazioni il consigliere fa presente che: "Sarà responsabilità del sindaco vigilare strettamente le attività diurne e notturne del comprensorio, verificando che non si svolgano azioni lesive dell’immagine di altre confessioni o associazioni e partiti politici, o comportamenti da poter ricollegare a fattispecie di reato". E ancora: "I progetti per la realizzazione di attrezzature di tipo religioso – afferma ancora Rocca – andrebbero localizzati sul territorio comunale dopo aver sentito i pareri, non vincolanti, di organizzazioni e comitati di cittadini presenti nelle zone suscettibili di un simile impianto e nelle aree ad esse limitrofe".

Lo stesso consigliere di ’Viviamo Montecchio’, inoltre, interroga la giunta sulle pratiche e procedure adottate per la realizzazione di questa moschea.