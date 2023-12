Nasce uno spazio per tutta la comunità

Firmata la convenzione tra il Comune di Vezzano sul Crostolo e la Cooperativa di Comunità Valcampola di Pecorile per la gestione dei locali di proprietà comunale nel centro del paese. Ieri grande giornata di festa per la consegna delle chiavi alla comunità locale che finalmente recupera uno spazio necessario per i servizi mancanti da tempo e un luogo di aggregazione di cui la cittadinanza sentiva l’esigenza. A due anni dalla chiusura del bar trattoria situato nei locali del Comune e dalla cessazione dell’attività dell’unico forno-alimentari del paese, dopo un bando pubblico per la locazione dell’immobile andato deserto, il Comune di Vezzano sul Crostolo ha promosso un ulteriore bando però con la formula della co-progettazione, strumento nuovo mediante cui i Comuni possono attivare forme di collaborazione e amministrazione condivisa, finalizzate all’interesse generale in favore della comunità locale. A novembre, quel bando è stato vinto dalla Cooperativa di Comunità Valcampola, una realtà locale formata da 60 soci, tutti di Pecorile o con legami col paese; cooperativa che qui fornirà servizi fondamentali tra cui la gestione di spazi riservati a incontri e attività di promozione del territorio: subito verrà aperto un bar e punto vendita alimentari. Già nel percorso di co-progettazione è prevista l’attivazione di un ristorante, la fornitura di servizi per la comunità quali, ad esempio, la preparazione e consegna a domicilio di pasti, spesa e farmaci, iniziative culturali e ricreative, servizi turistici e promozione del territorio. Il tutto sarà poi monitorato dal Comune e realizzato in un’ottica di confronto con l’ente gestore. Da parte sua la Cooperativa di Comunità si è resa disponibile nel continuare a mantenere invariati i locali utilizzati dall’ambulatorio medico, mentre il seggio elettorale, che prima veniva allestito qui, si sposterà definitivamente a La Vecchia. "Come amministratori – spiega il sindaco Stefano Vescovi – siamo soddisfatti per questa prima esperienza di co-progettazione pubblico-privato. Da questa nasceranno nuove opportunità per la comunità che, in primis, siamo molto contenti possa ritrovare un punto di aggregazione, ma anche di fornitura di servizi fondamentali per i cittadini".

Settimo Baisi