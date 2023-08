Nasce un’oasi felina, un paradiso per i gatti

Oltre 7mila metri quadrati di paradiso per i gatti, di fianco al campo di allenamento per gli arcieri e al bosco Terracqua, che ospita il sito archeologico “Lituus”. Nascerà presto un’oasi felina a Sant’Ilario nella zona tra il cimitero e via Brunetto Ferrari, un luogo dove ospitare felini provenienti da rinunce di proprietà, gatti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline, gatti liberi ritrovati in condizioni sanitarie problematiche che potranno essere rimessi sul territorio, gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione per il tempo indispensabile al pre e post intervento e in seguito liberati nel luogo di cattura, cucciolate non desiderate in attesa dell’adozione.

Sarà un esempio di collaborazione tra pubblico e cittadini, dato che nei giorni scorsi l’avviso pubblico di affidamento per la concessione dell’area, di proprietà comunale, si è chiuso con l’aggiudicazione da parte dell’associazione senza fini di lucro “Zampette per strada” che da anni opera con grandi risultati a Sant’Ilario e Calerno.

"Con Zampette per strada c’è una collaborazione in essere che dura da anni – dice l’assessore all’ambiente Fabrizio Ferri – e ha portato nel 2022 alla stipula di un accordo fra l’amministrazione comunale e l’associazione per la tutela e il controllo della popolazione felina. L’opera, vista la dimensione dell’area, potrà essere realizzata su più annualità, la convenzione ha una durata di 10 anni con possibilità di rinnovo per altri 10".

"Questa nuova sfida – continua Ferri - vede amministrazione comunale e associazione unire gli sforzi per dare una risposta moderna e innovativa alle nuove esigenze e l’amministrazione di Sant’Ilario sempre pronta a cogliere e a realizzare le giuste proposte provenienti dalla comunità locale e da un territorio più ampio.Vista l’importanza di questo investimento unico in Provincia – conclude l’assessore - amministrazione e Zampette per strada intendono aprire anche ad altre amministrazioni comunali la possibilità di collaborare o convenzionarsi con questa struttura".