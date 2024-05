Nasciuti e le ’sue’ cinque liste: tour di ascolto nei circoli

La campagna elettorale del sindaco uscente Matteo Nasciuti e delle cinque liste che formano la sua coalizione sta attraversando in lungo e in largo la città. Il ‘Grand tour’ dei circoli sta toccando tutte le frazioni e conta anche tre tappe in centro con l’obiettivo di far conoscere candidati e candidate, progetti e azioni contenute all’interno del programma e interagire con coloro che sono parte integrante delle comunità locali. Gli incontri proseguono fino al 3 giugno e i prossimi appuntamenti sono a Cacciola (Lago Primavera-20 maggio ore 18.30), Ca’ de Caroli (circolo Le Ciminiere-21 maggio ore 19), Chiozza (circolo Venere di Chiozza-22 maggio ore 20.30), Jano (circolo Al ponte-28 maggio ore 20.30), San Ruffino e Ventoso (circolo dei Colli-29 maggio ore 19), Rondinara (circolo Usd Rondinara-30 maggio ore 19), Bosco (circolo Bosco-3 giugno ore 19). Al ‘Grand tour’ dei circoli si uniscono poi incontri tematici ‘Matteo Nasciuti in ascolto’ durante i quali il candidato sindaco incontrerà i cittadini approfondendo temi specifici. In particolare domani alle 18, al comitato elettorale di piazza Spallanzani, ci sarà un aperitivo dedicato agli under 30 anticipato da un incontro per lavorare insieme ai più giovani. Domenica 19 maggio spazio ad ambiente e sostenibilità con una passeggiata-chiacchierata alla grande quercia con partenza alle 9.30 dal circolo della Caccia di Monte Vangelo. Nasciuti alle elezioni dovrà sfidare il dottor Antonello Salsi del centrodestra.

m. b.