Nasciuti: "Sarà un altro bel viaggio insieme"

Oltre 180 persone martedì sera, al Made, all’iniziativa ‘Scandiano Stories’, per l’incontro pubblico dedicato all’apertura della campagna elettorale del sindaco uscente Matteo Nasciuti. Il primo cittadino si candiderà infatti alle prossime elezioni amministrative. L’altra sera sono state illustrate le opere eseguite dall’amministrazione comunale dal 2019 a oggi, raccolte dagli attuali gruppi di maggioranza in una presentazione che è stata proposta come un ‘diario di viaggio’ con lo scopo anche di guardare al futuro partendo da una base solida di obiettivi raggiunti. A raccontare il primo mandato Nasciuti, Elisa Davoli (vicesindaca e presentatrice della serata), il capogruppo del Pd Luca Monti, Umberto Baroni e Giovanni Romagnoli (consiglieri comunali Pd) e Silvia Venturi, consigliera della civica Siamo Scandiano. Si sono alternati sul palco a lato del grande schermo, raccontando come "questa amministrazione ha cambiato Scandiano" ricordando le prime opere fino ai recenti cantieri, alcuni conclusi come piazza Spallanzani e alcuni avviati come la Rocca e il Giro dei Colli. Non sono mancati i riferimenti alle operazioni future già immaginate come piazza Fiume e il vallo della Rocca. Martedì tra il pubblico gli assessori della giunta, altri consiglieri comunali e tutti gli alleati che hanno già sottoscritto un patto per sostenere Nasciuti: Pd, Siamo Scandiano, Verdi, Possibile, Azione e Sinistra Italiana. Nasciuti ha chiesto a tutti "uno sforzo di collaborazione per scrivere insieme il programma della prossima amministrazione che contenga una visione della Scandiano del 2029". Sulle sedie del Made erano stati collocati alcuni volantini che chiedevano l’adesione dei presenti ai tavoli di lavoro che verranno promossi nei prossimi mesi: tavoli tematici che porteranno alla stesura di un programma condiviso. Nasciuti ha ribadito che con il contributo "di tutte e tutti sono convinto riusciremo a migliorare ancora puntando sugli assi portanti di questi anni come la sostenibilità e la bellezza e continuando a lavorare sulla socialità e coesione della nostra comunità. Sarà un altro bel viaggio insieme". In cinque anni sono stati realizzati progetti, opere "piccole e grandi che hanno cambiato Scandiano negli anni segnati dalla pandemia. Cinque anni in cui però non ci siamo persi d’animo e in cui abbiamo rifatto piazze, ponti, strade e ci siamo inventati parchi, boschi e piste ciclabili".

Matteo Barca