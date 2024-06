Nasciuti stappa per il bis: "Una delega per le frazioni"

Matteo Nasciuti è stato confermato sindaco di Scandiano con quasi il 70% dei voti: si tratta di un risultato inaspettato anche per lo stesso primo cittadino. Nasciuti, è soddisfatto per la netta affermazione alle elezioni?

"Non immaginavo questo esito. Ottenere il 70% dei voti a Scandiano è difficile. Il merito è del nostro progetto complessivo, fatto di idee e delle cinque liste che hanno dimostrato vicinanza agli scandianesi che hanno capito le nostre intenzioni. Abbiamo raggiunto un risultato straordinario, frutto di un lavoro di squadra, svolto da uomini e donne che da mesi hanno messo tutto il loro impegno per costruire una proposta concreta per il futuro di Scandiano. Sarò ancora il sindaco di tutta Scandiano: continueremo ad essere aperti all’ascolto, sempre pronti a lavorare per il bene della nostra collettività e del nostro territorio".

Quali sono ora i suoi imminenti obiettivi-impegni dei prossimi giorni?

"Adesso è necessario concentrarsi sulle pratiche da concretizzare dopo le elezioni. Oggi firmerò le nomine dei consiglieri eletti e convocherò poi il consiglio entro fine giugno e i primi giorni di luglio. Inizierò anche gli incontri con gli alleati e le liste per la nomina della giunta. Posso anticipare che una delega è prevista per le frazioni e un’altra pure per la pace, tematiche che affrontiamo tutti i giorni. Domani si terrà poi la festa della vittoria".

Ci sono problemi imminenti da affrontare?

"Non ci sono situazioni emergenziali. Saremo impegnati per alcuni importanti cantieri come per la Rocca e il ‘Giro dei colli’, ma inizieremo ad occuparci anche di altri progetti".

Nasciuti, è stato certamente prezioso il lavoro dei suoi collaboratori...

"Esprimo gratitudine al comitato elettorale che da settembre ha operato con tante energie. Grazie anche a tutti i candidati per il servizio enorme compiuto e ai non eletti coinvolti in questo bellissimo percorso. Sono persone con tanti talenti. L’intenzione è di mantenere saldo il ‘cordone’ che ci ha legato in questi mesi. Da ultimo grazie a Scandiano: trovarmi ancora al servizio della mia splendida città è un onore. Sono state settimane intense, fatte di tanti incontri, progetti e tantissimi chilometri".

Matteo Barca