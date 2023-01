"Nasco io, scoppia la guerra"

Mi chiamo Giulia Ferri e forse la mia nascita può essere interessante: sono nata l’8 giugno del 1940 alle due del pomeriggio e mentre mia madre doveva partorirmi, in quel momento lì son suonate le campane a martello e la mamma ha chiesto: "Cosa succede?", le hanno risposto: "Cosa vuoi che sia? È appena scoppiata la guerra!". Son nata di colpo, la mia entrata alla vita è stata quella lì, con le campane a martello, un particolare che non è da tutti. Poi mio padre è partito per la guerra ed è tornato a casa che avevo ormai sei anni, tanto è vero che non lo conoscevo perché naturalmente avevo due giorni quando è partito.

Da ’Io la vita l’ho sempre presa così...’, autobiografia di Giulia Ferri, a cura di Anna Piatti