Nasconde droga nell’auto. Denunciato un 19enne

Un giovane di 19 anni, residente in un comune del comprensorio ceramico reggiano, è stato denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: i carabinieri della stazione di Casalgrande hanno sequestrato oltre cento grammi di droga.

I militari dell’Arma, nel corso di un servizio perlustrativo e di controllo della circolazione stradale compiuto nella serata del 4 novembre poco dopo le 22, hanno notato in via San Lorenzo a Salvaterra la presenza di due auto e un gruppetto di giovani. Un 19enne ha poi lanciato un involucro all’interno di una delle due macchine parcheggiate nelle sue vicinanze. I carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento, hanno quindi eseguito le verifiche del caso scoprendo che si trattava di un pezzo di hashish del peso di circa trenta grammi.

Il 19enne ha in seguito consegnato pure un panetto di hashish del peso di oltre settanta grammi, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e la somma di 290 euro. È scattata anche la perquisizione domiciliare nell’abitazione del 19enne. Nella camera del giovane finito nei guai è stata trovata una scatola contenente la somma di 280 euro, sette pezzi di hashish del peso complessivo di circa quattro grammi e 70 euro nascosti all’interno di una scarpa. Il 19enne è stato dunque accompagnato in caserma. Inevitabili ovviamente nei suoi confronti i provvedimenti del caso: è stato denunciato alla Procura reggiana.

I militari hanno sequestrato i soldi, il bilancino e la droga la cui detenzione è stata ricondotta, in via presuntiva, ai fini di spaccio. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, continueranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Matteo Barca