Nasconde la coca negli slip Pusher finisce in manette

Nascondeva la cocaina negli slip, ma è stato scoperto dai carabinieri che lo hanno arrestato e trovato in possesso di oltre mille euro. A mettere a segno l’ennesimo colpo contro lo spaccio di droga sono stati gli uomini del nucleo radiomobile del comando provinciale di Corso Cairoli, diretti dal colonnello Andrea Milani.

Tutto è successo sabato sera quando sono prontamente intervenuti in centro storico durante un servizio di controllo del territorio; erano circa le 22 quando in via monte Cusna, a pochi passi da piazza Fontanesi e porta Castello, si sono insospettiti dal comportamento di un uomo che, vedendoli, aveva provato a nascondersi dietro un’automobile parcheggiata.

Il soggetto è stato identificato in un 49enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine per reati connessi alle sostanze stupefacenti. Una volta fermato ha deciso di collaborare ed ha spontaneamente consegnato ai carabinieri dieci grammi di droga che teneva nelle mutande. Li aveva infilati in un calzino, già porzionati in 15 dosi e pronti per essere venduti: egli stesso ha confessato la detenzione ai fini di spaccio.

Nelle tasche dei pantaloni, poi sono stati trovati altri due pezzi di cocaina e un grosso quantitativo di denaro contante, pari a circa 1.200 euro, ritenuti provento dell’attività illecita di pusher. L’uomo infine è stato condotto in caserma, dove è finito in manette al termine delle formalità di rito. Dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e comparirà davanti al giudice in tribunale a Reggio per l’udienza di convalida.

Tommaso Vezzani