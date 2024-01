Nasconde la droga nella tasca dei pantaloni: denunciato dai carabinieri un 21 enne

Nasconde la droga nei pantaloni: un giovane di 21 anni, residente in un comune del comprensorio ceramico, è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari di Scandiano, durante un servizio perlustrativo pomeridiano, hanno notato in via Cadonega a Viano due ragazzi (di 20 e 21 anni) a piedi. I carabinieri si sono avvicinati per un controllo e hanno avvertito un forte odore acre riconducibile all’uso di sostanze stupefacenti. I due giovani hanno mostrato segni di ingiustificato nervosismo. I militari hanno compiuto ulteriori verifiche. Nella tasca del giubbino del 20enne hanno trovato una sigaretta artigianale contenente un grammo di hashish. Il 21enne era in possesso di un pacchetto di sigarette con due involucri in plastica trasparente con oltre 17 grammi hashish, nascosti nel pantalone.

Il 21enne è stato denunciato e il 20enne segnalato alla Prefettura.

m. b.