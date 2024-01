Nasconde la droga sotto al sedile della sua auto, 26enne denunciato

A bordo di un’autovettura, in una zona poco illuminata, ha destato sospetti. E così una pattuglia dei carabinieri di Scandiano è intervenuta per un accertamento, identificando un giovane di 26 anni. Il controllo è stato approfondito, scoprendo una decina di grammi di marijuana nascosti in un involucro, sotto il sedile del lato guida della vettura. Il giovane, abitante a Sassuolo, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’accertamento si è svolto venerdì sera in via Brolo Sopra a Scandiano. La perquisizione personale e dell’auto ha permesso ai militari di rinvenire la sostanza sospetta, che all’esame narcotest è risultata essere marijuana, per un peso di una decina di grammi. Dovrà rispondere di detenzione della droga a fini di spaccio. Per questo è scattata la relativa denuncia penale alla magistratura reggiana, con l’aggiunta del sequestro della sostanza rinvenuta nell’autovettura.