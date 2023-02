Nasconde l’eroina in un profumatore Arrestato un 32enne

Teneva la droga in un profumatore per ambienti. È la scoperta fatta dagli agenti delle volanti, accorsi martedì alle 23.45 in via Sforza, dopo la chiamata di un residente che aveva sentito schiamazzi dall’appartamento accanto. Davanti al portone, i poliziotti hanno incrociato un giovane che alla loro vista è fuggito. Gli agenti lo hanno fermato poco dopo, ma nel frattempo lui ha lanciato a terra un profumatore: dentro c’era un sacchetto contenente 23 grammi di eroina. Durante la perquisizione domiciliare sono stati scoperti sette cellulari e 1.170 euro. Il 32enne, nigeriano, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Davanti al giudice Matteo Gambarati, il pm ha chiesto e ottenuto il divieto di dimora in provincia. La difesa, affidata all’avvocato Helmut Bartolini (ieri sostituito dal collega Francesco Cupello), ha domandato la riqualificazione del reato legato agli stupefacenti nell’ipotesi lieve, quest’ultima disposta dal giudice.