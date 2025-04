Nasconde sei chili di hashish in auto. Preso il corriere delle ‘caramelle’

È stato arrestato con oltre sei chili di droga che trasportava in auto, nascondendola sia in un doppiofondo sia all’interno di pacchetti di caramelle. In manette è finito un insospettabile 29enne reggiano, fermato dalla squadra mobile della questura di Reggio che lo teneva d’occhio da tempo perché ritenuto un corriere della droga. Assieme ai colleghi della polizia stradale di Arezzo lo hanno fermato lungo l’autostrada mentre viaggiava verso la Toscana.

Gli agenti hanno proceduto quindi al controllo della vettura, nella quale è emerso un doppiofondo ricavato con modifiche ad hoc sotto al sedile anteriore dal lato passeggero, attivabile addirittura attraverso un congegno elettrico. All’interno vi erano ben 6 chilogrammi di hashish e 300 grammi di marijuana che l’uomo stava andando a consegnare ad un compratore sul quale gli inquirenti stanno ancora indagando per identificarlo così come stanno cercando di capire se il ‘corriere’ lavorasse per un’organizzazione criminale.

Successivamente è stata perquisita anche l’abitazione dell’indagato. E qui è spuntata altra droga: un chilo di hashish confezionato in 40 barrette di ‘finte’ caramelle ‘Halls’ e 100 grammi di marijuana. Infine gli sono stati sequestrati anche 18mila euro in contanti e una macchina per il sottovuoto con la quale confezionava le dosi di droga (tutto nella foto). Il giovane è stato condotto in carcere, nella casa circondariale ‘La Pulce’ di via Settembrini, a disposizione dell’autorità giudiziaria. In tribunale dovrà rispondere davanti al giudice dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di un quantitativo ingente di sostanze stupefacenti.