Nascondeva droga nel bracciolo dell’auto

Nascondeva la droga nel bracciolo dell’auto: un uomo di 30 anni, residente in un comune del comprensorio ceramico, è stato denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è finito nei guai il 6 marzo. Si trovava a bordo della propria auto in via Pagliani nella frazione scandianese di Arceto. Una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Scandiano, durante un servizio perlustrativo e di controllo del territorio, hanno fermato la macchina ed eseguito le verifiche del caso.

Il conducente del mezzo da subito ha manifestato un ingiustificato nervosismo, mostrando chiari segni di agitazione. I militari dell’Arma si sono quindi insospettiti e hanno deciso di approfondire i controlli. Nell’auto hanno poi trovato, all’interno del bracciolo centrale, due involucri in plastica trasparenti termosaldati contenenti diverse infiorescenze di marijuana per un peso complessivo di quattro e cinque grammi, una bustina in plastica trasparente tipicamente utilizzata per il confezionamento di sostanze stupefacenti. Il 30enne è stato dunque accompagnato in caserma. Inevitabili i provvedimenti nei confronti dell’uomo. E’ stato denunciato alla Procura reggiana. I carabinieri hanno anche sequestrato la droga trovata nell’auto. Nei giorni un 25enne era stato invece arrestato, per spaccio di droga, dalla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia.

Il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro ha espresso gratitudine agli agenti: "La polizia locale ha arrestato uno spacciatore straniero 25enne, sequestrando mezzo chilo di hashish e 23 grammi di cocaina – dice il primo cittadino rubierese –. Stavano svolgendo un normale controllo in strada, ma il soggetto ha pensato bene di non fermarsi all’alt con conseguente inseguimento tra Salvaterra e Casalgrande, perquisizione, arresto. Ringrazio tutti gli agenti che si sono alternati per piantonare l’arrestato in attesa del giudizio per direttissima. Non è una attività quotidiana per la polizia locale, ma i nostri agenti non si tirano di certo indietro".

Matteo Barca