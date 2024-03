Nascondeva hashish in auto e in casa. Denunciato per spaccio dai carabinieri Un giovane di 19 anni è stato fermato dai carabinieri a Guastalla per un controllo dopo un atteggiamento sospetto in un parcheggio. Trovate dosi di hashish e un bilancino, scattano denunce per detenzione di stupefacenti e perquisizione domiciliare.