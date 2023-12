Nascondeva la cocaina in auto. Il 26enne patteggia due anni

Un giovane albanese di 26 anni era stato arrestato nella serata dello scorso 12 ottobre a Fogliano da parte dei carabinieri del Nor, sezione operativa di Reggio.

Durante un controllo degli uomni dell’Arma, infatti, il ragazzo era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, che secondo le accuse era finalizzata allo spaccio. In particolare aveva quasi 70 grammi di cocaina, suddivisa in 13 distinti involucri. La sostanza stupefacente era contenuta in un calzino nero, nascosto dietro una paratia in plastica che era stata posizionata sopra la pedaliera dell’auto che l’uomo stava guidando.

Ma non è tutto. Durante gli accertamenti i carabinieri avevano trovato anche una busta contenente circa 2.900 euro in contanti.

Per il 26enne era dunque scattato l’arresto. A seguito dell’udienza della direttissima l’arresto era stato convalidato, con applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune nel quale il ragazzo vive.

Lunedì, in tribunale a Reggio, si è svolto il processo davanti al giudice Francesca Piergallini (nella foto in alto).

Per l’imputato – difeso dall’avvocato Domenico Noris Bucchi – è stato definito un patteggiamento, concordato con il pubblico ministero, a due anni di reclusione pena sospesa.