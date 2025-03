Nascono altri due hub urbani

Ci sono anche Comuni della Pianura reggiana, del distretto di Correggio, che aderiscono alla costituzione di Hub urbani e di prossimità, con la possibilità di attingere a fondi regionali per riqualificare al rete commerciale e distributiva dei centri urbani in una ottica più vasta che guarda allo sviluppo dell’economia urbana come motore dello sviluppo delle aree urbane e delle comunità locali. Nei giorni scorsi è scaduto il termine per presentare le domande di adesione al bando avviato dal Comune di Correggio, mentre fino al 14 marzo resta aperto quello del Comune di Campagnola.

Per quanto riguarda Correggio le aree coinvolte sono quelle comprese tra corso Mazzini, piazza San Quirino, piazza Garibaldi e piazza Carducci, e tutta l’area all’interno della viabilità perimetrale circoscritta da viale Cottafavi, viale Battisti, viale Repubblica, via Circondaria e viale Vittorio Veneto, interessando anche la zona Espansione Sud con la zona di piazzale Aldo Moro e via Tondelli. La durata dell’accordo con i soggetti interessati dura tre anni.

Simile iniziativa pure a Campagnola, con l’invito agli imprenditori privati, soggetti pubblici e privati ad aderire all’accordo di partenariato stabile, che coinvolge pure Comune, associazioni di categoria del commercio e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, i soggetti imprenditoriali presenti nell’area e altri attori rilevanti, con l’obiettivo di sviluppare una progettualità condivisa e concreta, puntando a riqualificare il territorio.

Antonio Lecci