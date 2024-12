Natale, il sindaco Daviddi in visita alla Cra Madre Teresa di Calcutta

Gli ospiti della casa residenza anziani Madre Teresa di Calcutta nei giorni scorsi hanno ricevuto, prima di Natale, la visita del sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi accompagnato anche dagli assessori e consiglieri comunali. Il sindaco ha portato il saluto dell’amministrazione e non è ovviamente mancato lo scambio di auguri per le festività natalizie. L’incontro nella struttura è stato pure allietato dalla presenza del coro La Baita di Scandiano che ha intonato alcuni canti tradizionali.

"Abbiamo voluto far sentire loro la vicinanza di tutta la comunità ed è stato un importante momento di condivisione", ha detto Daviddi. Il primo cittadino di Casalgrande ha espresso gratitudine al coro per "la sua presenza che ha portato una ventata di allegria all’incontro e per il valore aggiunto che la sua attività musicale conferisce al nostro territorio".

L’amministrazione ha inoltre espresso riconoscenza a tutto il personale della casa residenza anziani Madre Teresa di Calcutta, inaugurata nel settembre del 2022.

"Un pensiero sentito e un altrettanto forte ringraziamento va a tutto il personale che opera nella struttura e soprattutto ai famigliari delle persone ospitate nella casa, vera linfa vitale di quel luogo", ha rimarcato il sindaco Daviddi.

m. b.