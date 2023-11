’Natale locale’: omaggio di 4 buoni sconto a cittadini fino a 21 anni

Torna a Reggiolo l’iniziativa "Natale locale", per valorizzare il commercio locale attraverso i negozi del paese. Il Comune ha deciso di destinate un omaggio di quattro buoni sconto di cinque euro ciascuno a tutti i genitori di ragazzi da uno a 21 anni di età. Si tratta di un totale di venti euro per ogni destinatario, che possono essere spesi, come buono sconto, in occasione di acquisti effettuati in negozi locali che aderiscono all’iniziativa, dall’8 al 31 dicembre, comprendendo dunque anche le spese natalizie e di fine anno. I buoni vengono inviati via posta, al domicilio dei genitori dei ragazzi interessati dall’operazione. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di creare maggiore attrattiva agli esercizi commerciali del paese, in un centro storico che è tornato a rianimarsi in modo completo dopo la ricostruzione post terremoto, che ha interessato una vasta area rimasta a lungo "zona rossa" e poi teatro di numerosi cantieri per la ristrutturazione.