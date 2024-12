Natale, tutti gli eventi della diocesi. Giubileo epicentro delle festività: "Nel cuore vogliamo la speranza"

"La nascita di Gesù è la vita che si rivela, dando un orizzonte, un orientamento a tutti gli esseri umani. Una presenza che si fa carne e scende fra le donne e gli uomini di buona volontà", esorta monsignor Giovanni Rossi in diocesi, aprendo la presentazione del calendario di eventi culturali e musicali promossi da Ente Cattedrale Santa Maria Assunta e delle iniziative per l’Avvento e il Natale 2024. In un momento storico tragicamente segnato dalle guerre, da un excalation dei conflitti in atto e minacce di espansione dovute alla tensione geopolitica, si sente fra le persone "la necessità di una speranza, di una evangelizzazione della vita – prosegue Rossi – C’è davvero un credito di amore". Il Natale è "occasione per le persone di interiorizzarsi – osserva don Matteo Bondavalli – Momenti per fermarsi e mettersi in ascolto, come i concerti in Cattedrale con il Messiah di Handel o l’avvento e la vita di Cristo, in San Prospero, non semplicemente ascoltati ma vissuti nella liturgia, seguendo una luce progressiva che viene accesa". Quest’anno è particolare anche perché inizierà l’anno Giubilare in tutte le diocesi.

"La prima domenica dopo Natale, il 29 dicembre alle 16, si terrà l’apertura del Giubileo nella Basilica di San Prospero, a cui seguiranno il pellegrinaggio e la messa in Cattedrale, presieduta da sua eccellenza Giacomo Morandi", ricorda Bondavalli. L’Avvento entra nel vivo domenica 8 dicembre, Immacolata, con la messa delle 11.30 e quella delle 18, animata dalla Cappella musicale della Cattedrale insieme al coro La Corbella di Campagnola e Reggio; venerdì 13 dicembre, Festa di Santa Lucia, alle 10.30 messa con Movimento Apostolico Ciechi (MAC) presieduta da don Matteo Bondavalli, seguita il 15 dicembre, III giorno di Avvento, dalla messa delle 11.30 e delle 18, presieduta da vescovo Giacomo Morandi, animata dalla Cappella della Cattedrale con la Schola Cantorum Sancta Caecilia di Correggio. Il 16 dicembre inizia la Novena di Natale e domenica 22, IV giorno di Avvento, messa alle 18 con Cappella della Cattedrale insieme alla Corale In Canto di Reggio. Martedì 24 dicembre - Natale del Signore, Santa messa della Notte con vescovo Morandi, e mercoledì 25 dicembre - Natale, messa alle 11.30 e alle 18 con monsignor Rossi. Domenica 29 dicembre, Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, a cui seguirà l’apertura dell’Anno Giubilare in Diocesi, quindi martedì 31 dicembre in Basilica della Ghiara alle 18.30, S. messa con il Canto del Te Deum. Mercoledì 1 gennaio 2025, Maria Santissima Madre di Dio, si terrà un omaggio a Maria in piazza Prampolini alle 17.30, e lunedì 6 gennaio, festa dell’Epifania, messa e a seguire Festa dei Popoli.

Domenica 12 gennaio sarà festa per il Battesimo del Signore. Nel cartellone di eventi, da segnarsi saranno sabato 7 dicembre alle 21, nella Basilica di San Prospero, ‘Exsulta Filia Jerusalem’, con musiche di Mozart e dal Messiah di Handel eseguite dall’ensemble della Cattedrale; domenica 8 dicembre alle 16.45 nella Cripta, ‘Risonanze della parola. Vergine del Silenzio’, testi di Francesco d’Assisi e Padre Raniero Cantalamessa; domenica 15 dicembre, stessa ora in San Prospero, concerto di musiche di J.S. Bach. Domenica 22 dicembre, sul sagrato della Basilica della Ghiara, il presepe vivente di Fondazione Onlus Avsi.