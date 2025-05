Natalità reggiana in caduta libera. In quindici anni -38,9% di bebè

Un crollo delle nascite che sfiora il 40%. Secondo il focus dell’ultimo Annuario redatto da Provincia e Ufficio scolastico, a Reggio il calo delle nascite fa ancora più paura che nel resto d’Italia: negli ultimi quindici anni -38,9% rispetto al -34,2% nazionale e al -32,2% dell’Emilia Romagna. Un dato che preoccupa e che impone una riflessione urgente, soprattutto per gli effetti a lungo termine sul sistema scolastico e sui servizi educativi. Eppure – come sottoline la vicepresidente della Provincia con delega all’istruzione Francesca Bedogni – "non si può certo dire che nel reggiano le donne non facciano figli per mancanza di servizi: nella fascia 0-3 anni abbiamo una copertura del 41,8% contro una media nazionale del 30%, mentre nelle scuole d’infanzia arriviamo al 93% contro l’88,2% italiano. Il nostro è un sistema educativo riconosciuto e apprezzatto a livello internazionale". Insomma, il problema non è forse nell’offerta scolastica, ma in un cambiamento profondo della società. "Un lungo inverno demografico che si riflette anche sulla popolazione scolastica – aggiunge Bedogni – e che dovrà guidare la programmazione dei prossimi anni". Quindi, proprio per affrontare questo scenario, domani alle 14,30 l’aula magna dell’Unimore (viale Allegri) ospiterà il convegno ’Inverno demografico: una nuova stagione per la scuola?’, promosso dalla Provincia insieme a Upi Emilia-Romagna e all’Ufficio scolastico provinciale, con il patrocinio dell’università e della Regione. L’obbiettivo? Avviare un confronto concreto tra istituzioni, esperti e mondo della scuola su come affrontare il calo demografico, ripensando modelli, strutture e strategie. Il messaggio è "elaborare un pensiero nuovo per la scuola al tempo della denatalità".

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della stessa Bedogni, della consigliera regionale Elena Carletti, dell’assessora comunale all’istruzione Marwa Mahmoud e del dirigente dell’Ufficio scolastico Paolo Bernardi. Seguiranno gli interventi di Gea Zoda (Coordinamento uffici statistica delle Province italiane) sull’importanza del dato nella programmazione dei servizi, di Gino Mazzoli (Università Cattolica) con un’analisi complessiva della denatalità e di Claudia Giudici (Unimore e garante regionale per l’infanzia) sul legame tra natalità e servizi.

Dopo il coffee break a cura dell’istituto Motti, si parlerà di programmazione scolastica con Francesca Bergamini, dirigente del Settore Educazione della Regione Emilia-Romagna. Chiuderà l’incontro Daniele Novara, pedagogista e fondatore del Cpp, Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, con una riflessione sul ruolo educativo della scuola in una società che cambia.

e.b.