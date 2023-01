Natività come viaggio nel tempo con gli antichi mestieri d’appennino

Il borgo di Nismozza (Ventasso) si propone oggi in veste teatrale: alle 17 e alle 18,30 andrà in scena una rappresentazione della natività di Betlemme con gli abitanti del paesi impegnati a interpretare i personaggi degli antichi mestieri praticati in montagna. E’ la prima volta che viene realizzata una scenografia di qusto genere in paese, con personaggi preparati dai registi Daria Menichetti e Francesco Manenti, una coppia di giovani che si è insediata a Nismozza, innamorandosi dei valori del borgo sotto le pendici del monte Ventasso (1727 mslm).

C’è stata una corsa alle prenotazioni per l’accesso gratuito allo spettacolo e i posti si sono esauriti rapidamente, per cui molte persone non avranno l’opportunità di fare un tuffo nella storia, in questa rappresentazione che propone anche un segmento di vissuto delle popolazioni dell’Appennino. Allo spettacolo diretto da Daria Menichetti e Francesco Manenti, parteciperà l’attorenarratore Riccardo Palmieri insieme agli abitanti di Nismozza. Le riprese video sono affidate a Milo Maselli e Giulia Giannoccolo.

"Non si tratta una rievocazione, ma di un’immersione in una comunità di un paese di appennino, con le sue storie, le sue anime sapienti. Una riflessione sulle nuove generazioni che nascono in questi luoghi. Una speranza, una comunità che si unisce e che fa festa intorno a una nuova vita che nasce. Si danza, ci si racconta, si ricorda, perché il paese continui a vivere". Un presepe che nasce grazie al dialogo con la Comunità di Nismozza, grazie ai loro suggerimenti, prendendo ispirazione dalle storie degli abitanti e dai loro racconti, nell’attraversare quotidianamente il borgo lasciandosi trasportare dall’immaginazione, per arrivare quasi a una trasfigurazione.

Settimo Baisi