Natività in mostra a palazzo Sartoretti

Fra le rassegne di presepi nel Reggiano, da segnalare quella a palazzo Sartoretti, in centro a Reggiolo, che in questi giorni attira numerosi visitatori. L’iniziativa è della Pro loco e dell’associazione Volontari per Reggiolo. Sono stati riuniti numerosi artisti che hanno messo a disposizione opere per arricchire questa rassegna, che l’anno prossimo compirà 40 anni, senza fermarsi neppure nel periodo dell’emergenza terremoto nel maggio 2014. Visite fino al 6 gennaio. A tutti i presepisti sarà consegnato un riconoscimento.