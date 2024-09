Natura, fiori e antichi mestieri. A Telarolo torna ’borgo plantarum’

Decima edizione per Borgo Plantarum, che torna con un’edizione autunnale oggi e domani al Borgo Antico le Viole di Telarolo di Castellarano. Come ormai tradizione, alla mostra mercato si affianca un ricco calendario di tavoli dimostrativi, workshop, presentazioni di libri, approfondimenti e laboratori dedicati alla sostenibilità, alla natura, ai fiori e ai mestieri antichi. In esposizione, oltre a fiori e piante rare, anche opere d’arte, oggetti per la casa, vasi e attrezzi che faranno la gioia dei ‘pollici verdi che parteciperanno alla due giorni. A fianco dei vivaisti che espongono ci saranno poi gli appuntamenti dedicati a imparare, sia attraverso dei workshop (su iscrizione, a pagamento) sia con tavoli dimostrativi (senza iscrizione, gratuiti).

Tra le proposte: laboratori di intreccio del salice, di rilegatura, per la realizzazione di ghirlande di fiori secchi o di scenografici mazzi con fiori di stagione. Ma anche workshop di ceramica, l’atelier di fiori di carta, di illustrazione botanica e tanto altro. Tra gli appuntamenti gratuiti e aperti a tutti, si inizia sabato 14 settembre alle 11 con il tavolo dimostrativo dedicato alla potatura delle rosa.

Domani alle 12 è invece previsto l’appuntamento "Thrillers, Fillers and Spillers" dedicato al giardinaggio in vaso. Borgo Plantarum si tiene in un piccolo borgo del ‘500, nascosto tra campi e prati. In questo angolo fuori dal tempo due amici - Luca Braglia genetista vegetale e Carlo Contesso progettista di giardini – hanno deciso di dare vita a una piccola e curata mostra di piante e fiori. Alla mostra fanno da contorno arredi in stile e vasi di coccio, tessuti floreali e libri bucolici, animali da cortile e merende dal sapore antico.

Info: www.borgoplantarum.com Ingresso intero 6 euro. Ingresso gratuito fino a 12 anni.