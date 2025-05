Natura, movimento e buon cibo: ’Sapori panoramici’, un successo

Successo domenica per la seconda edizione di ‘Sapori panoramici’, l’iniziativa sviluppata da Pro Loco Casalgrande con il sostegno dell’amministrazione comunale di Casalgrande per unire le bellezze naturalistiche e culturali del territorio casalgrandese con il meglio delle eccellenze enogastronomiche della provincia.

In tanti hanno aderito all’evento per una giornata a contatto con la natura ‘su e giù’ per i sentieri delle colline. Il fulcro attorno a cui si è dipanata l’intera giornata è stato il castello, punto di ritrovo e partenza per tutti i partecipanti dove è stata offerta una colazione al sacco nonché luogo d’arrivo dove si è svolto il pranzo. Accompagnati dalla guida Edda Chiari, il percorso, fra gli altri, ha toccato la Big Bench con un’ulteriore degustazione di cibi e rifornimento borracce date in dotazione agli escursionisti.

A tenere a battesimo la seconda edizione di ‘Sapori panoramici’ sono stati gli assessori Cristina Spano (commercio), Domenico Vacondio (volontariato) e Marco Cassinadri (accoglienza e solidarietà), presenti alla partenza dell’escursione. Spano ha ringraziato "Pro Loco, le realtà del nostro territorio e tutti i volontari che hanno reso possibile una giornata come quella di domenica". Vacondio ha espresso gratitudine anche agli Alpini e a Ema. L’appuntamento ora è per il 25 maggio con il centro di Casalgrande che attende la prima edizione di Casalgrande in fiore.

m. b.